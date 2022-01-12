Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?

Karaman Amatör Ligi'nde Başyaylaspor ile Alakise Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmada kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

KORNERDE İLGİNÇ VARYASYON

Başyaylaspor maçın 80. dakikasında korner atışı kazandı. Kullanılan kornerde ceza sahasında bulunan Başyaylasporlu 3 futbolcu aynı anda havadan gelen topa vole vuruşu yapmak istedi. Ancak 3 futbolcunun da topa vuramaması ve aynı anda yere düşmesi ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

"İNŞALLAH YAPARIZ"

Olayın kahramanlarından futbolcu Mehmet Ali Ural, "Bizim için o gün zor bir maç oldu. Korner atışındaki pozisyonda da arkadaşlarımı görmemiştim ve pozisyonu sonra videosunu izlediğim de fark ettim. Keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş ama olmadı. Tsubasa golü diye bir gol var, belki bilirsiniz. Bir topa iki kişinin röveşata yapmasından kaynaklanmış. Gerçeği var ve çizgi filmde aktarılmıştı bu olay. Bu gol olsa öyle bir gol olurdu. Herkesin yapmak isteyip de yapamadığı bir gol kesinlikle olurdu. İnşallah bir dahaki maçlarda atmayı düşünürüz" dedi.