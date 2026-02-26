Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos\'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyerek sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralanmıştı. 32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı.

INTERNACIONAL TALİP OLDU

Brezilya Ligi takımlarından Internacional, sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu için devreye girdi.

TRANSFER 5 GÜN İÇİNDE BİTMEK ZORUNDA

Brezilya basınındaki haberlere göre; Internacional, Brezilya'da transfer döneminin kapanacağı 3 Mart tarihine kadar bu transferi bitirmek istiyor. Brezilya ekibinin, futbolcunun kiralık anlaşmasının iptali için Como ile daha sonrasında da bonservisi için ise Fenerbahçe ile anlaşmasının beklendiği ifade edildi. Transferin çok kısa süre içerisinde noktalanacağının altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Como formasıyla 19 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, bu maçlarda takımının attığı 1 golde asist yaptı.