Ayşegül Açık, Dünya Şampiyonu Oldu!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda genç bayanlar 45 kilogram altı kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Ayşegül Açık, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 16-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayseri Sağlık Ervaspor Kulübü'nden Ayşegül Açık, 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla dünya şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcumuz Ayşegül Açık, yurda dönüşünde havalimanında coşkulu bir törenle karşıladık. Şampiyon sporcumuzu ailesi, antrenörleri, takım arkadaşları ve sporseverler büyük bir heyecan ve gururla karşılandı. Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırmanın mutluluğu hep birlikte yaşandık. Elde ettiği tarihi başarıyla hem ülkemizin hem de Kayseri'mizin gururu olan Ayşegül Açık, karşılamaya katılan vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Uluslararası arenada kazandığı altın madalya ile Türk sporuna önemli bir başarı kazandıran şampiyon sporcumuzu ve bu başarıda emeği bulunan antrenörü Nurten Kurt'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ