Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya ve Paralimpik Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Spor

Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya ve Paralimpik Rekoru Kırdı

Milli sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekoru kırdı ve finale yükseldi. Önceki rekorlar Hindistan'dan Deephti Jeevanji ve ABD'li Breanna Clark'a aitti. Final müsabakası yarın TSİ 20.08'de gerçekleşecek.

02.09.2024 22:47
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak final bileti aldı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.

Milli sporcu Aysel, 54.96'lık derecesiyle birinci gelip yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye aitti. Paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.

Aysel Önder'in final müsabakası yarın TSİ 20.08'te başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya ve Paralimpik Rekoru Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya ve Paralimpik Rekoru Kırdı - Son Dakika
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