Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli halterci Aysel Özkan, kadınlar 64 kiloda koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Silkme müsabakasında dördüncü sırada yer alan Özkan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü tarafından tebrik edildi.

15.02.2024 20:18
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde kadınlar 64 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli halterci silkme müsabakasında 116 kilo ve toplamda 214 kiloluk derecelerle dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü başarısından dolayı Özkan'ı, kulübünü ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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