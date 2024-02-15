Aysel Özkan, Naim Süleymanoğlu için altın madalya alacak - Son Dakika
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Spor

Aysel Özkan, Naim Süleymanoğlu için altın madalya alacak

Aysel Özkan, Naim Süleymanoğlu için altın madalya alacak

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan, Naim Süleymanoğlu için altın madalya alacağını söyledi. Özkan, madalyayı kazandığı için mutlu olduğunu ve bundan sonraki Avrupa madalyasını Süleymanoğlu için alacağını belirtti.

15.02.2024 20:51
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanan Aysel Özkan, bundan sonraki Avrupa madalyasını Naim Süleymanoğlu için altın madalya olarak alacağını söyledi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda koparmada bronz madalya alan Aysel Özkan, AA muhabirine duygularını anlattı.

Silkmede 116 kiloluk kaldırışıyla 4. sırayı alan ve toplamda ise 214 kilo ile yine 4. olan Aysel, toplamda bir kiloluk farkla kaçırdığı üçüncülük için, "Evet daha iyi olabilirdi aslında ama ülkem adına bir madalya kazandım, bu benim için mutluluk verici bir şey. Ancak yola devam, şampiyon olana kadar pes etmeyeceğim devam edeceğim. Aslında 118 kilo yapsaydım bronzu ben alıyordum. Önceki kaldırışımda 116 kaldırdım, sonra 119 denedim." diye konuştu.

Türkiye'ye bir madalyayla da olsa boş dönmediği için mutlu olduğunu ifade eden Aysel, "Naim Süleymanoğlu ağabeyin doğduğu topraklarda madalya kazanmak benim için çok güzel bir şey, daha güzeli de olabilirdi ama bundan sonraki Avrupa madalyamı Naim Süleymanoğlu için altın madalya olarak alacağım." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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