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Aytaç Kara: "Daha güçlü dönebilmek için kısa süreli de olsa veda ediyorum" - Son Dakika

Aytaç Kara: "Daha güçlü dönebilmek için kısa süreli de olsa veda ediyorum"

04.02.2022 15:54
Aytaç Kara: "Daha güçlü dönebilmek için kısa süreli de olsa veda ediyorum"

Galatasaray'dan kiralık olarak Göztepe'ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum" dedi.

Galatasaray'dan kiralık olarak Göztepe'ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum" dedi.

Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, İzmir ekibi Göztepe'ye kiralık olarak gitti. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Kara, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden geleni fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Aytaç Kara, Göztepe, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aytaç Kara: 'Daha güçlü dönebilmek için kısa süreli de olsa veda ediyorum' - Son Dakika Spor


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