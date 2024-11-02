Aytaç Kara: Zorlu Maçın Altından Kaldık!

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KASIMPAŞA'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara , "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş 'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Aytaç Kara, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleden dolayı takım arkadaşlarına teşekkür eden Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.