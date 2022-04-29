Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı - Son Dakika
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

29.04.2022 18:33
Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.

YORUMLAR
500
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 18:39:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement