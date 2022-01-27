Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular kuvvet çalıştı. Akşam idmanına ise futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Turuncu-yeşilli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.