Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

09.04.2022 20:37
Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde değişiklik yapmadan Alanyaspor maçında takımını sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma 3'lüsünü Welinton, Vida ve Montero'dan oluşturdu. Orta dörtlüde Rosier, Can Bozdoğan, Josef ve Rıdvan'ı görevlendiren Ismael, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Alex Teixeira'yı sahaya sürdü. Ismael'in gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.ISMAEL'İN İLK İÇ SAHA MAÇISiyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı. Ismael, daha önce stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmanda taraftarla buluşmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan önce Fransız teknik adam lehine uzun süre tempo tuttu. TRİBÜNLER DOLUBeşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.EMRE ÖNCELER UNUTULMADIKarşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaşlı boksör Emre Önceler unutulmadı. Beşiktaşlı sporcu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Önceler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.FARIOLI'DEN TEK DEĞİŞİKLİKAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francisco Farioli, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Emre Akbaba'nın yerine Umut Güneş'i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü. Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Marafona - Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias."

- İstanbul

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması başladı Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması başladı Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü
20:34 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması başladı
20:30 Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı
20:29 AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar
19:42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıkladı! Ermenistan normalleşme teklifini kabul etti
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 20:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement