Ayvalık, 3. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu\'na Ev Sahipliği Yapacak

Balıkesir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık ilçesi, Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Setur Marinas Ayvalık'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyo 13 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Etkinliğe 30 ülkeden bin 500'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Organizasyonda 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre parkurların yer alacağı bildirildi.

Etkinlik direktörü Onur Şentürk, yarışla ilgili olarak, "Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu üçüncü kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ayvalık'ın kurtuluşu haftasında bu uluslararası koşuyu gerçekleştireceğiz. Ege'nin incisi Ayvalık, dünyaca bilinen bir turizm destinasyonudur. Son yıllarda Ayvalık aynı zamanda spor turizmi destinasyonu olarak da öne çıkmaya başladı. Böyle önemli bir organizasyonu Ayvalık'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Ayvalık'ın kurtuluşunun yıl dönümü anısına düzenlenen ve bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonuna hem profesyonel atletlerin hem de amatör koşucuların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - BALIKESİR