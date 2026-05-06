Ayvalık, Karşıyaka'yı Eledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık, Karşıyaka'yı Eledi

06.05.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, 3. Lig Play-Off 1. Tur rövanşında Ayvalıkgücü'ne 2-0 yenilerek elendi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Mavi, İbrahim Ethem Potuk

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Hıdır, Ensar, Selim, Murat (Dk. 66 Adem), Mücahit, Alpay, Erhan, Berat (Dk. 72 Yasin), Ömer Faruk (Dk. 80 Onur)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu – Batuhan, Adnan, Erdinç, Emirhan Boz, Tugay, Hüseyin (Dk. 46 Murat), Hamit (Dk. 90 Mustafa), Yavuz Selim (Dk. 90 Emirhan Ayhan), Ufuk (Dk. 80 Furkan), Baha (Dk. 72 Ata)

GOLLER: Dk. 52 Batuhan, Dk. 70 Yavuz Selim (Ayvalıkgücü)

SARI KARTLAR: Murat, Berat, Mücahit, Onur, Harun, Alpay, Hıdır (Karşıyaka), Hüseyin, Bartu, Murat (Ayvalıkgücü)

3'üncü Lig 4'üncü Grup Play-Off 1'inci Tur ikinci maçında Karşıyaka evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek elendi. Ayvalık'ta 0-0 biten maçın rövanşını 2-0 kazanan konuk ekip 2'nci Tur'da Eskişehirspor'la eşleşti.

12'nci dakikada sağdan Karşıyakalı Harun'un ortasında arka direkte Ömer Faruk kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

19'uncu dakikada Karşıyaka'nın sağdan kazandığı kornerde Erhan ceza sahasına ortaladı, Ömer Faruk'un kafa vuruşunda yerden seken top yan direkten döndü.

29'uncu dakikada Ayvalıkgücü atağında ceza yayı üzerinden Hüseyin'in şutunda kaleci Tunay uzanarak golü önledi.

36'ncı dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Erhan ceza sahasına ortaladı, Alpay'ın kafa şutunda top üst direkten döndü.

52'nci dakikada konuk ekip golü buldu. Sağdan Ufuk'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Tunay'ın çıkardığı topu Batuhan tamamladı: 0-1.

70'inci dakikada Ayvalıkgücü Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Kimsenin beklemediği bir anda Yavuz Selim, uzak mesafeden seken topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-2.

71'inci dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Sağdan ceza sahasına giren Erhan'ın yerden pasında Ensar bomboş pozisyonda plaseyi vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ayvalık temsilcisi turu geçen taraf oldu: 0-2.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalık, Karşıyaka'yı Eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık, Karşıyaka'yı Eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.