Ayvalık'ta Briç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Elemeleri Gerçekleşti - Son Dakika
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Ayvalık'ta Briç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Elemeleri Gerçekleşti

Ayvalık\'ta Briç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Elemeleri Gerçekleşti

Ayvalık ilçesi, Briç Federasyonunun kulüpler şampiyonası elemelerinin, Güney Marmara Bölge elemelerine ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 20 takım katıldı. Tofaş birinci, Ada Briç Spor Kulübü ikinci, Balıkesir DSİ Spor üçüncü oldu. Müsabakalara 120 sporcu katıldı. Ödüller Balıkesir İl Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal tarafından verildi.

01.06.2024 13:58
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Ayvalık ilçesi, Briç Federasyonunun Kulüpler Şampiyonası elemelerinin Güney Marmara Bölge Elemelerine ev sahipliği yaptı. 3 gün süren turnuvaya 20 takım katıldı.

Ayvalık ilçesi, Briç Federasyonunun kulüpler şampiyonası elemelerinin, Güney Marmara Bölge elemelerine ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 20 takım katıldı. 3 gün süren müsabakalar sonunda Tofaş birinci, Ada Briç Spor Kulübü ikinci, Balıkesir DSİ Spor da üçüncü oldu. Müsabakalara 120 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda katılım gösteren tüm sporcu ve hakemlere Balıkesir İl Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal tarafından Büyükşehirce hazırlanan Balıkesir anı madalyaları hediye edildi. Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, İl Temsilcisi Uğur Tarhal, Briç Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ahmet Taşdelen ve Ayvalık İlçe Spor Müdürü Rıfat Elçi tarafından verildi. Turnuvada, Bursa Tofaş birinci olurken, Sakarya Ada Briç Spor Kulübü ikinci, Balıkesir DSİ Spor Kulübü de üçüncü oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalık'ta Briç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Elemeleri Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Briç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Elemeleri Gerçekleşti - Son Dakika
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