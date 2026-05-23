Ayvalık\'ta kadınlar yüz yoga atölyesinde buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadınlara yönelik spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüz Yoga Atölyesi, Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ücretsiz spor kursları çerçevesinde hayata geçirilen etkinlikte kadınlar, yüz yogasının sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi edinirken, uygulamalı çalışmalarla hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirme fırsatı buldu.

Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, yüz kaslarını çalıştırmaya yönelik egzersizleri deneyimledi. Büyük ilgi gören etkinlikte kadınlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak keyifli ve verimli bir gün geçirdi. - BALIKESİR