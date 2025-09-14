Ayvalık Yarı Maratonu'nda Zirveye İki İsim - Son Dakika
Spor

Ayvalık Yarı Maratonu'nda Zirveye İki İsim

14.09.2025 14:33
Ayvalık'taki Yarı Maratonu'nda erkeklerde Suat Karaoğlu, kadınlarda Çiğdem Gülgeç birinci oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu genel klasmanda erkeklerde Suat Karaoğlu, kadınlarda Çiğdem Gülgeç kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 24 ülkeden 1300 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Setur Marinas Ayvalık'tan başlayan ve Ayvalık'ın ünlü Şeytan Sofrası'na kadar uzanan koşuda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Yarı maraton genel klasman erkeklerde birinciliği Suat Karaoğlu, ikinciliği Muharrem Yılmaz ve üçüncülüğü Sadık Başar elde etti.

Kadınlarda ise Çiğdem Gülgeç birinci, Gülşen Çerçi ikinci ve Betül Zeybekoğlu üçüncü oldu. Koşuda ayrıca 21 ve 10 kilometrelerde çeşitli kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu.

Yarı maratona İzmir'den gelen Sibel Rumeli 10 kilometrede koştuğunu belirterek, "Sıcak sebebiyle zorlayıcı da olsa çok keyifli bir parkurdu. Geçen haftalarda da yarışımız vardı. Biraz yorulmuşuz ama Balıkesir parkurlarını seviyoruz." dedi.

Eşiyle yarışlara katıldığını söyleyen Çiğdem Yeter Yazgan ise " Yalova'dan geliyorum. Çok keyifliydi, parkur çok güzeldi. Eşim 21 kilometre koşuyor. Öncesinde parkuru incelemiştik. Öncelikle deniz kenarında olması, yokuşlu ve rüzgarlı olması da ayrı bir keyif kattı. Organizasyon gerçekten çok güzel ve her şey dört dörtlüktü. Sporcular için bu fırsatın yaratılmış olması çok güzel. Devamının gelmesini diliyorum." diye konuştu.

Ayvalık'taki yarı maratona ilk defa katıldığını belirten Muharrem Yılmaz ise yarışta ikinci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Macera dolu bir parkurdu. Görmediğimiz yer, gezmediğimiz koy kalmadı. Benim için de çok güzel bir yarış ve deneyim oldu. Bu yıl dünyanın dört bir yanında 86 maraton koştum. Son zamanlarda spora ve atletizme bu kadar destek veren bir şehir olmamıştı. Burada birçok ülkeden katılımcı var. Spor dünyadaki bütün kilitleri açan bir anahtar. Bu sportif organizasyona destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çok teşekkür ederim."

Balıkesirli efsane atlet İsmail Akçay da yarı maratona katılan sporculara destek verdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

