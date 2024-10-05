Ayvalıkgücü 52 Orduspor'u Yendi

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 5'inci hafta maçında evinde 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Ayvalık temsilcisi 27'nci dakikada Cuma Ali Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım bu gole 45'inci dakikada Kadir Ari ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 90+4'üncü dakikada Ali Habeşoğlu ile bir gol daha bularak galibiyete uzandı: 2-1.

Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 10 puana ulaştı, Ordu temsilcisi ise 5 puanda kaldı.