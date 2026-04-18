Ayvalıkgücü 9-1 ile Play-Off'u Garantiledi

AYVALIKGÜCÜ Belediyespor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off'u garantilediği maçta sahasında İzmir Çoruhlu'yu 9-1 mağlup etti. Bu ağır yenilginin ardından İzmir temsilcisi ligde kalma umutlarını yitirerek küme düştü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ayvalıkgücü, 7'nci dakikada Furkan'ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Yağız Haydar, 16 ve 19'uncu dakikalarda attığı gollerle farkı kısa sürede üçe çıkardı. İlk yarının son anlarında, 45'inci dakikada Hüseyin'in golüyle skor 4-0 oldu.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, 51'inci dakikada kazanılan penaltıyı Emirhan'ın gole çevirmesiyle durumu 5-0 yaptı. 67'nci dakikada bir penaltı daha kazanan ev sahibi ekipte bu kez Baha topun başına geçerek skoru 6-0'a taşıdı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Tugay farkı yediye çıkarırken, İzmir Çoruhlu 71'inci dakikada Muhammet'in golüyle tek sayısını buldu. Kalan bölümde oyunun kontrolünü bırakmayan Ayvalıkgücü, 86'ncı dakikada Murat ve 89'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emirhan'ın golleriyle karşılaşmayı 9-1 kazandı.

Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor ligi 59 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak play-off'ta 3'üncü sıradaki Karşıyaka ile eşleşti. İzmir Çoruhlu ise 23 puanda kalarak 3'üncü Lig'e veda etti.