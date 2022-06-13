Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa

13.06.2022 18:53
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup 6 yıl sonra yeniden 3. Lige yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, kendisine destek olan kişi ve kurumları unutmadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup 6 yıl sonra yeniden 3. Lige yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, kendisine destek olan kişi ve kurumları unutmadı.

Kırmızı-beyazlı takımın geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanı seçilen çiçeği burnunda başkanı Mehmet Babayiğit, göreve gelir gelmez takımın başarısında destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Babayiğit, takımın oyuncularının imzaladığı kırmızı-beyazlı formayı Ayvalık Ziraat Odası Başkanı ve Barbun'un Çiftliği'nin sahibi Hasan Baysal'ı iş yerinde ziyaret ederek takdim etti.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit'in, Hasan Baysal'a yönelik gerçekleştirdiği anlamlı ziyarette, kırmızı-beyazlı takımın adeta neferi olan Barbun'un Çiftliği Genel Müdürü Recep Mersinoğulları da hazır bulundu.

Başkan Babayiğit, Ayvalıkgücü Belediyespor'un tüm futbolcularının imzaladığı formayı Hasan Baysal'a verdikten sonra muhabirimize yaptığı açıklamada, "6 yıllık aradan sonra yeniden profesyonel lige çıkan takımımızın bu başarısında elbette bizlere en büyük desteği veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin'in yanı sıra kulübümüzün bizden önceki başkanı ve değerli büyüğümüz Suat Taş ve yöneticileri, ondan öncesinde de kulübümüzü yöneten kulüp başkanlarımız ve o dönemlerdeki yöneticilerimizin de katkısı çok büyüktür. Takımımızın bu büyük başarısında bizleri bir an bile yanlı bırakmayan tribünleri ayağa kaldırarak sahada adeta 12. adam rolünü üstlenen fedakar taraftarımızı da asla unutmadık. Bu süreçte takımımıza maddi ve manevi her türlü desteği veren gönüldaş işadamlarımızın da başarımızda payı büyüktür. Bugün, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı ve ilçemizin tanınmış işadamı Hasan Baysal da Ayvalıkgücü'müz için elini taşın altına sokan önemli değerlerinden biri olduğu için kendisine nazik bir ziyaret gerçekleştirmeyi uygun gördük. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılar nedeniyle teşekkür ettik. Bu katkıların süreceğinden en ufak bir şüphemiz yok. İnşallah 3. Ligde de taraftarımızdan, işadamlarımıza, futbolcularımızdan kulüp yöneticilerimize kadar hepimiz her zaman olduğu gibi yine kenetlenecek ve Ayvalıkgücü Belediyespor'umuzu 2. Lig'e çıkartarak, bu şampiyonluğu da Ayvalık halkına hediye edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa

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Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa - Son Dakika

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