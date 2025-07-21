Ayvalıkgücü Belediyespor\'dan Yeni Transfer

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, stoper Furkan Kozhan'la anlaşma sağladı. Son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi Anamur Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Furkan Kozhan. Stoper mevkisinde oynayan Furkan Kozhan, Ayvalıkgücümüzde. Yeni sezonda kırmızı-beyaz forma için ter dökecek Furkan'a ailemize hoş geldin diyoruz"