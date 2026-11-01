Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek 18 puana ulaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek 18 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yendi. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta Ufuk Özcan ve Burak Gürler'in golleriyle üst üste iki beraberliğin ardından kazanan Ayvalıkgücü 18 puana çıktı, Bucaspor 6 puanda kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Ayvalıkgücü Belediyespor evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bucaspor 1928'i mağlup etti: 2-1. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada Ufuk Özcan ve 75'inci dakikada Burak Gürler attı. Buca'ya 90'ıncı dakikada Umut Hepdemirgil'in golü puan için yetmedi. Bu skorla üst üste iki beraberliğin ardından evinde kazanan Ayvalıkgücü puanını 18 yaptı. Bucaspor ise 6 puanla düşme potasında kaldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?