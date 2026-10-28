Ayvalıkgücü Belediyespor, Sarıyer FK'ya 1-0 yenilerek kupaya erken veda etti - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Sarıyer FK'ya 1-0 yenilerek kupaya erken veda etti

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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da deplasmanda Sarıyer FK'ya 84'üncü dakikada yediği golle 1-0 yenilen 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor kupaya erken veda etti. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu hafta evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda 1'inci Lig temsilcisi Sarıyer FK'ya 1-0 mağlup olan 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, kupaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın 84'üncü dakikasında yediği golle rakibine elenen kırmızı-beyazlılar, bir önceki turda Söke 1970'i deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçından beraberliklerle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta evinde Bucaspor 1928 karşısında zafer arayacak.

Kaynak: DHA
Ayvalıkgücü BelediyesporTürkiye KupasıBucasporSarıyerSporSon Dakika

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