Ayvalıkgücü Belediyespor, Son Dakika Golleriyle Zirveye Ortak Oldu - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Son Dakika Golleriyle Zirveye Ortak Oldu

Ayvalıkgücü Belediyespor, Son Dakika Golleriyle Zirveye Ortak Oldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Viranşehir Belediyespor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 28'e çıkarıp 2'nci sıraya yerleşti. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetimindeki takım, Play-Off hattındaki Pazarspor ile karşılaşacak.

09.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'u 90+9'uncu dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, amatörden bu yana takımın dümeninde yer alıp geçen iki sezonda kırmızı-beyazlılara Play-Off oynatan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde zirveye ortak oldu. Lider Küçükçekmece Sinopspor'un evinde 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak 28 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Ayvalık temsilcisi de puanını 28'e çıkarıp averajla 2'nci sırayı aldı.

Evinde üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, ilk yarının son haftasında Play-Off hattında yer alan Pazarspor'a konuk olacak. Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon 4'üncü kez son dakikalarda bulduğu gollerle zafere uzandı. Ayvalık takımı daha önce evinde Alanya 1221'i 89'da (3-2), 52 Orduspor'u 90+4'te (2-1), 1923 Mustafakemalpaşa Spor'u ise 90'da (2-1) bulduğu gollerle dize getirmişti.

Kaynak: DHA

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