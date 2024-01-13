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Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'dan forvet Akın Arıcan'ı transfer etti - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'dan forvet Akın Arıcan'ı transfer etti

Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'dan forvet oyuncusu Akın Arıcan'ı transfer etti. Arıcan, yeni takımıyla 6 aylık sözleşme imzaladı ve antrenmanlara başladı. Ligin 18. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla eski takımı Talasgücü Belediyespor'a karşı mücadele edecek.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor\'dan forvet Akın Arıcan\'ı transfer etti
13.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'dan forvet Akın Arıcan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor aynı grupta mücadele ettiği Talasgücü Belediyespor'dan forvet oyuncusu Akın Arıcan'ı renklerine bağladı. Yeni takımı ile 6 aylık sözleşme imzalayan Akın Arıcan, takıma katılarak çalışmalara başladı. Ligin ikinci yarısından itibaren Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyecek olan Akın Arıcan ligin 18. haftasında Kayseri'de Ayvalıkgücü Belediyespor forması ile eski takımı Talasgücü Belediyespor'a karşı forma giyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'dan forvet Akın Arıcan'ı transfer etti - Son Dakika


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