Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor\'dan forvet Akın Arıcan\'ı transfer etti

Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'dan forvet Akın Arıcan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor aynı grupta mücadele ettiği Talasgücü Belediyespor'dan forvet oyuncusu Akın Arıcan'ı renklerine bağladı. Yeni takımı ile 6 aylık sözleşme imzalayan Akın Arıcan, takıma katılarak çalışmalara başladı. Ligin ikinci yarısından itibaren Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyecek olan Akın Arıcan ligin 18. haftasında Kayseri'de Ayvalıkgücü Belediyespor forması ile eski takımı Talasgücü Belediyespor'a karşı forma giyecek. - KAYSERİ