Ayvalıkgücü Belediyespor, Viranşehir Belediyespor'u Uzatmada Yendi

Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Viranşehir Belediyespor'u uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 90+9'uncu dakikasında ev sahibi ekip Namık Barış Çelik'in golüyle galibiyete uzandı: 1-0. Viranşehir ekibinde 66'ncı dakikada Mehmet Bavver Özbahçeci ikinci sarıdan, 87'nci dakikada Mustafa Aydın ise direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 28 puana ulaşıp zirveye ortak olurken, Viranşehir Belediyespor 7 puanla son sırada kaldı.