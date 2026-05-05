Ayvalıkgücü Eskişehirspor ile Yarı Finalde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta olay-offta Karşıyaka'yı saha dezavantajına rağmen 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 2-0 yenerek eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor yarı finaldeki rakibi Eskişehirspor'u yarın ilk maçta ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Güçlü rakibine 8 Mayıs Cuma günü rövanşta konuk olacak Ayvalık ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Eskişehirspor play-offta ilk turda Balıkesirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen evindeki rövanşı 3-0 kazanarak tur atlamıştı. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste 4'üncü kez play-off oynayan Ayvalıkgücü bu sezon hedefine ulaşmayı istiyor.