Ayvalıkgücü, Eskişehirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalıkgücü, Eskişehirspor'u 2-0 Yendi

Ayvalıkgücü, Eskişehirspor\'u 2-0 Yendi
05.05.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur'da Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Berktay Erdemir, Cem Özbay, Mücahid Adem Çelebi

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu – Ahmet, Adnan, Murat (Dk. 72 Hüseyin), Erdinç, Tugay, Yavuz Selim (Dk. 90 Mustafa), Hamit, Ufuk (Dk. 83 Furkan), Baha (Dk. 84 Ata), Emirhan

ESKİŞEHİRSPOR: Bora – Talha, Arda, Recep, Murat, Ozan, Mustafa (Dk. 88 Hasan), Tayfun (Dk. 77 Kaan), Akın (Dk. 88 Elias), Batuhan (Dk. 71 İsmail), Kröhn

GOLLER: Dk. 68 Ufuk (P.), Dk. 80 Baha (Ayvalıkgücü Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Recep (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Yavuz Selim, Hamit, Emirhan (Ayvalıkgücü Belediyespor), Talha, Recep, Elias (Eskişehirspor)

TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ayvalıkgücü dakikalar 68'i gösterdiğinde penaltıdan Ufuk'un golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 80'inci dakikada Baha ile golleri ikiledi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Müsabakanın rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü Eskişehir'de oynanacak.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü, Eskişehirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü, Eskişehirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.