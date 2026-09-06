Ayvalıkgücü, Gaziemirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir'de Gaziemirspor'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Atakan'ın iki golü, maçın sonunda Kadir'in kendi kalesine attığı golle birleşince Ayvalıkgücü sahadan üç puanla ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir'de Gaziemirspor'a konuk olan Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3-0 galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başladı. Ayvalıkgücü, 11'inci dakikada Atakan'ın golüyle üstünlüğü yakaladı: 0-1. İlk devreyi 1-0 galip bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor, 47'nci dakikada bir kez daha Atakan'la fileleri havalandırdı: 0-2. Maçın 90'ıncı dakikasında Gaziemir'den Kadir kendi ağlarını sarstı: 0-3. Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Kaynak: DHA
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