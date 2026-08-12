Ayvalıkgücü\'nde Transfer: Taha Berk Aksu

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Çankaya SK'den gurbetçi sağ kanat Taha Berk Aksu (24) ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Taha Berk Aksu. Kulübümüz, sağ kanat mevkisinde oynayan Taha Berk Aksu ile anlaşmıştır. Oyuncumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi. Almanya doğumlu futbolcu, geçen sezon 15 maçta 2 gol attı.