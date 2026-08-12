Ayvalıkgücü'nde Transfer: Taha Berk Aksu
Ayvalıkgücü, Çankaya SK'den Taha Berk Aksu ile anlaştı. Futbolcuya başarılar dilendi.
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Çankaya SK'den gurbetçi sağ kanat Taha Berk Aksu (24) ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Taha Berk Aksu. Kulübümüz, sağ kanat mevkisinde oynayan Taha Berk Aksu ile anlaşmıştır. Oyuncumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi. Almanya doğumlu futbolcu, geçen sezon 15 maçta 2 gol attı.
Kaynak: DHA
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