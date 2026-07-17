Ayvalıkgücü'nden Yeni Transfer - Son Dakika
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Ayvalıkgücü'nden Yeni Transfer

Ayvalıkgücü\'nden Yeni Transfer
17.07.2026 11:59
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Ali Berke Timurcioğlu'nu transfer etti. Başarılı bir sezon bekleniyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1923 Afyonkarahisarspor formasını terleten forvet Ali Berke Timurcioğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Berke Timurcioğlu. Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Ali Berke Timurcioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine şanlı Ayvalıkgücü forması altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" denildi.

Pendikspor'da futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu; Kartal Bulvarspor, Kartalspor, Alanya Kestelspor, Kepezspor ve 1923 Afyonkarahisarspor'da görev yaptı.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'nden Yeni Transfer - Son Dakika

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