Ayvalıklı Mehmet Kerim Öztürk tekvandoda Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Ayvalıklı Mehmet Kerim Öztürk tekvandoda Türkiye üçüncüsü oldu

19.06.2022 15:46
Ayvalıklı Mehmet Kerim Öztürk tekvandoda Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvandocularından Mehmet Kerim Öztürk, Sivas'ta yapılan Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvandocularından Mehmet Kerim Öztürk, Sivas'ta yapılan Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Birbirinden zorlu 4 maç alarak yarı final maçında şampiyon olan sporcuya yenilen 61 kilogram ağırlığındaki Öztürk, sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak Balıkesir'e uzun yıllar sonra yıldızlar kategorisinde madalya getirmeyi başararak kent tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kadın erkek yaklaşık 3 bin 500 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada düzenlenen madalya törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve il protokolü katıldı.

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden milli takım antrenörü Nadir Özsoy, kızı, sporcusu ve velisi adına düzenlenen şampiyonaya onur konuğu olarak vefat edenlerin aileleriyle katıldı.

Şampiyonaya çok uzun zamandır sıkı çalışarak hazırlandıklarını belirten Mehmet Kerim Öztürk'ün antrenörü ve Ayvalık Spor Kulübü Başkanı Volkan Sersan, "Şampiyonadan elde ettiğimiz sonuç kesinlikle tesadüf değildir. Şampiyonadan önce hem velilerimize, hem de sporcularımıza, 'Bu şampiyonadan derece bekliyorum' dediğimde, yanılmıyordum. Çünkü biz, hayal peşinde hiçbir zaman koşmadık daima çalıştık ve bugün çok şükür karşılığını aldık. Her zaman söylediğimiz gibi tekvando sporu ülkemizin uluslararası arenada en başarılı spor branşıdır. Ülkemizde de en fazla lisanslı sporcuya sahip olan tekvando branşının Ayvalık ilçe temsilciliğini yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıklı Mehmet Kerim Öztürk tekvandoda Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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