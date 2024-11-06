UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
AZ Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Maarten Martens yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.
AZ Alkmaar-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
Son Dakika › Spor › AZ Alkmaar, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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