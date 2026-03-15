U23 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Azat Sarıyar, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Azat Sarıyar, İsveçli William Magnus Ekerot'u 6-0, Ukraynalı Imed Khudzhadze'i 5-1 ve çeyrek finalde Moldovalı Pavel Denisenco'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı William Morten Reenberg'e 5-2 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında repesajdan gelen Polonyalı Aslanbek Salimov'u 4-1 yendi ve U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL