Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde yenilerek gümüş madalya aldı - Son Dakika
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Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde yenilerek gümüş madalya aldı

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Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda finalde yenilerek gümüş madalya aldı
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Kayserili milli güreşçi Azat Sarıyar, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Sarıyar, finalde Rus güreşçi Erzu Zakriev'e yenilerek Türkiye'ye ve Kayseri'ye gurur yaşattı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili milli güreşçi Azat Sarıyar, grekoromen stil 67 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

Kayseri'nin yetiştirdiği milli güreşçi Azat Sarıyar, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Sarıyar, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan Azat Sarıyar, ilk turda Kazakistanlı Tolegen Amirkhanov'u 5-0, ikinci turda ise Azerbaycanlı Mohammed Shukurzade'yi 5-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü rakibi Anri Khozrevanidze'yi 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Asya Şampiyonu Japon güreşçi Takaku Suzuki ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 10-6 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında U20 Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rus güreşçi Erzu Zakriev ile karşılaşan Azat Sarıyar, mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan başarılı güreşçi, hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriTürkiyeKayseriGümüşDünyaSporSon Dakika

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