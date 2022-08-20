Bayramov ve Qarayev Türk takımlarının radarında

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da Qara Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girdi.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DİKKAT ÇEKTİAzerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Play off turları kapsamında gösterdikleri etkili oyun dışında oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Karabağ'da Bayramov ve Qarayev birçok Türk kulübünün transfer hedefleri arasında yerini aldı. GALATASARAY, SKORA KATKI YAPAN BAYRAMOV'U SORDUTakımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği ve menejeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Süper Lig'den Kayseri spor ve spor toto 1. ligden Eyüpspor'un da bu oyuncu ile ilgilendiği de belirtildi.Öte yandan takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Qara Qarayev ise geçtiğimiz sezon 39 maçta görev alırken herhangi bir skor katkısı gösteremedi. QURBAN QURBANOV, ŞAMPİYONLARI ELEDİTakımın ve bu futbolcuların performansında teknik direktör Qurban Qurbanov'un etkisi de büyük. Bu sezon şampiyonlar ligi elemelerinde 3 rakibi de ülkelerinde şampiyon olan Macaristan'dan Ferencvaros, İsviçre'den Zürih ve Çekya'dan Victoria Pilzen olurken, şampiyonlar ligi kapısına kadar dayandı. İlk maç 0-0 biterken deplasmanda Victoria Pilzen karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.YÖNETİM İNANIYORAzerbaycanlı menajer Elvin Zeynalov takımı yakından takip ederken, statlara giderek Karabağ'a destek oluyor. Türkiye'den gelen teklifleri yönetime bildiren ve Türkiye ile Azerbaycan futbolu arasında köprü oluşturan Zeynalov yakında Türkiye liglerinde çok sayıda Azerbaycanlı futbolcunun olacağına inandığı ve sürekli gelişen Azerbaycan futbolunda bir çok ismin Türk futbolcular seviyesine geldiğini söyledi.

Öte yandan Kulüp Onursal Başkanı Tahir Gözel, Karabağ olarak hedefleri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek istediklerini söyledi. Takımın menajeri Asif Askerov ise iyi bir takım kurduklarını ve Azerbaycan futbolunun ne kadar geliştiğini bir kez daha göstermek istediklerini belirtti. Sportif direktör Emrah Çelik ise iyi bir takım olduklarını ve Play-Off'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir ekip olacaklarını söyledi.