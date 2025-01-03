Azerbaycanlı Sporcu, Türk Milli Takım Hayalini Gerçekleştirmek İstiyor - Son Dakika
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Azerbaycanlı Sporcu, Türk Milli Takım Hayalini Gerçekleştirmek İstiyor

Azerbaycanlı Sporcu, Türk Milli Takım Hayalini Gerçekleştirmek İstiyor

Tekirdağ'da eğitim alan Azerbaycanlı Aghayev, Türk milli takımında ringlerde mücadele etmeyi hedefliyor.

03.01.2025 12:24
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Azerbaycanlı Asad Aghayev, Türk milli takım formasıyla ringlerde mücadele etmenin hayalini kuruyor.

Daha önce Azerbaycan Milli Takım formasıyla uluslararası turnuvalarda mücadele veren Aghayev, 4 yıl önce eğitim almak için Tekirdağ'a geldi.

Aghayev, bir yandan derslerine girerken bir yandan da üniversitenin spor kompleksinde antrenmanlarını sürdürdü.

Üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda şampiyonluğu ve çeşitli dereceleri olan Aghayev, Türk vatandaşı olarak Türk milli takım formasıyla ringlerde mücadele etme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

" Türkiye'ye geldiğimden bu yana hiçbir Türkiye şampiyonasını kaçırmadım"

Aghayev, AA muhabirine 14 yıldır profesyonel olarak ringlerde boks yaptığını söyledi.

Boksa Azerbaycan'da başladığını aktaran Aghayev, "Uzun yıllardır Azerbaycan milli takımını temsil ediyorum. 7 yıllık milli sporcuyum ve uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil ediyorum."dedi.

Aghayev, Azerbaycan formasıyla Avrupa beşinciliği olduğunu da belirtti.

Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenen turnuvalara katılmaya devam ettiğini anlatan Aghayev, "Eğitimime devam etmek için Türkiye'yi seçtim. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hiçbir Türkiye şampiyonasını kaçırmadım. Hepsine hazır ve hırslı katıldım. 2023 üniversiteler arası şampiyonasında 73 kiloda şampiyon oldum. Amacım, Türk vatandaşı olarak ringde mücadele vermek. Bunun için federasyon yetkilileriyle görüşmeler yapıyoruz. Yasa gereği bilim adamı ve sanatçılar milli takıma alınabiliyor. Başarılı bir sporcu ünvanıyla vatandaş olup, ringlerde yer almak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye yerleşme hayali var

Aghayev, eğitiminin ardından Türkiye'de yaşamaya devam etmeyi planladığını dile getirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Aghayev, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimde hayal ediyordum. İki devlet bir milletiz. Aynı bayrak, aynı devlet. Hayalimden biri Türkiye milli takımına girip, ülkemi Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda bayrağıma hizmet etmek. Türkiye'ye geldiğimden beri hayalim Türk milli takımına girmek, milli takımla çalışmak ve Türk bayrağını en yükseklere çekip dalgalandırmak. İnşallah bunu başaracağıma inanıyorum."

Antrenör Hasan Kıyak ise 15 yıldır boks antrenörlüğü yaptığını ve Aghayev'in başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

12 yıldır üniversite öğrencilerine boks antrenörlüğü yaptığını anlatan Kıyak, "Asad ile üniversitemize geldiğinde tanıştık. Kendisi zaten Azerbaycan milli takım sporcusu. Son 4 yılda Türkiye şampiyonalarına katıldık. Başarılı sonuçlar aldık. Çalışkan ve hırslı bir sporcu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Azerbaycanlı Sporcu, Türk Milli Takım Hayalini Gerçekleştirmek İstiyor - Son Dakika

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