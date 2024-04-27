Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan eski başkan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere gelerek üyelerle selamlaştı ve sohbet etti. Yıldırım, ilerleyen dakikalarda oy vermek için sandık başına gidecek.

27.04.2024 20:09
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- Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Gündem maddelerinin ardından aday olan isimler toplantıda birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra toplantıda oy verme işlemine geçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi. Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapan Yıldırım, burada üyelerle selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, ilerleyen dakikalarda oy vermek için sandık başına gidecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde - Son Dakika

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