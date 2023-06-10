"Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi - Son Dakika
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"Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi

10.06.2023 14:41

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday olacağı yönünde çıkan haberi yalanladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır" diye konuştu.

Ali Koç'un aday çıkması halinde 2024'ü beklemeden seçim kararı alacağını ifade etmesi sonrası Aziz Yıldırım'ın harekete geçeceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı iddiaları sert bir dille yalanladı.

"DEDİKODUYA DAYALI HABER YALANDIR"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır. Kendisine "hırsız" diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kapalı kapılar ardından iş yapmam' diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi - Son Dakika


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