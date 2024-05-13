Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yıldırım, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha da artırarak kulübü şampiyon yapmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğini ifade etti. Ali Koç ile ikinci kez rakip olacak olan Yıldırım, daha önceki seçimde Koç'a karşı kaybetmişti.

13.05.2024 21:33
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

"Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim"

Başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."

"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ile ikinci kez rakip olacaklar

Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

İki rakip 2018 yılında yapılan seçimli olağan genel kurulda yine aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı.

Kaynak: AA

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