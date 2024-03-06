Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin gündemi şampiyonluk, başkanlık değil

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağıyla ilgili çıkan haberlere itibar edilmemesini söyleyerek, "Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına yeniden aday olacağı ile ilgili haberlere, yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Futbol takımının şampiyonluk yolunda mücadele ettiğine vurgu yapan Yıldırım, camia olarak gündemden uzaklaştırıldığını belirterek, "Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu birçok iddianın, 'kesin aday olacak' ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir.

Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, 'Kulübe Fetö'cü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmasa, aday olacağım' şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum. Gelinen noktada, seçimliği olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur"

Fenerbahçe'nin 50 binden fazla üyesi olduğunu ve uygun adayın çıkacağını da sözlerine ekleyen Yıldırım, "Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil, bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimliği olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için birçok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur.

Kimsenin benim adıma konuşmamasını bekliyor, bununla birlikte zamanı geldiğinde bizzat yine şahsım tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını, bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini kamuoyundan rica ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL