Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına katıldı. Ali Koç başkanlığındaki toplantıya, YDK başkan adayları ve diğer üyeler de katıldı. Yıldırım, 6 yıl aradan sonra ilk defa divan toplantısına katıldı ve oy kullanma işlemine geçti.

27.04.2024 12:01
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

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