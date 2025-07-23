Aziz Yıldırım\'ın konuşmasına damga vuran görüntü

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın. Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

SALONDAN ÇIT ÇIKMADI

Yıldırım'ın konuşma yaptığı anlarda salondan neredeyse hiç ses çıkmaması sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı. Yıldırım'ın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.