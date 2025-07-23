Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü

Aziz Yıldırım\'ın konuşmasına damga vuran görüntü
23.07.2025 08:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son durumuna sitem eden ve ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'' diyen Yıldırım'ın konuşma yaptığı sırada salondan hiç ses çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın. Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

SALONDAN ÇIT ÇIKMADI

Yıldırım'ın konuşma yaptığı anlarda salondan neredeyse hiç ses çıkmaması sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı. Yıldırım'ın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü - Son Dakika

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