Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç\'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yöneticiliği yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un seçimi eylül ayında yapmasına tepki gösterdi. Ekşioğlu, ''Bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin'' ifadesini kullandı.

18.05.2025 16:29
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Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yöneticiliği yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un seçimi eylül ayında yapmasına tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un eylül ayında aldığı seçim kararına tepki gösterdi.

"BUGÜNDEN TEZİ YOK GİT"

Ekşioğlu açıklamasında, "Bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için ve kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki Fenerbahçe başkanı için arzu edilmediği halde lakin hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İlhan Ekşioğlu

İşte İlhan Ekşioğlu'nun açıklaması;

"Sayın Ali Koç; Sizi daha önce halkın nabzını tutan ve kulübü de çok iyi tanıyan bir kongre üyesi olarak bir an önce kongre kararı almaya ve geri dönmemek üzere istifa etmeye davet etmiştim. Bugün yaptığınız açıklama ile beraber milyonlarca Fenerbahçe'linin yaşadığı üzüntüyü ve tarafınıza karşı biriktirdigi öfkeyi görmezden geliyorsunuz.

Dün gece isminin önünde Fenerbahçe yazan ve sizin gidişinizi kongre marifetiyle hızlandırmak adına imza toplayan kulübümüz çatısı altındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni adeta basarcasına derneğin başkanı sayın Emrah Tünay'a alışık olunan üslubununuzla son derece yakışıksız konuşup tehditler savurmanız yolunuzun sonunun yakın olduğunun en büyük göstergesidir. Nedendir bilinmez ama bu tehditkar ve öfkeli yüzünüzle sadece Fenerbahçeliler muhatap oluyor.

Anlaşılan o ki artık oturduğunuz o yüce makamın ağırlığını hissetmiyorsunuz ve kulübümüzü uçuruma yuvarladığınızın farkına bile varamayacak kadar yıpranmışsınız. Sizin için isterdim ki bundan sonraki yaşantınızda isminizin veya sıfatınızın önüne "sayın" kelimesinin kullanılmasının devamı adına ve Fenerbahçe taraftarının isteği doğrultusunda bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için ve kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki Fenerbahçe başkanı için arzu edilmediği halde lakin hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir."

İlhan Yüksel Ekşioğlu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • DURU TEMİZLİK:
    ali Koç'un istifa etmesi yada en yakın zamanda kongre kararı alması çok isabetli olur 27 3 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Tamam bende taraftar olarak gitmesi lazım diyorum ama. Bugün kongre kararı alınsa tüzük gereği 45 gün sonra olabiliyor o zaman bu takım nasıl yeni sezona hazırlanacak Avrupa eleme maçları var yeni transferler var kamp süresi var var oğlu var. Dedikleri gibi imzalar toplanır 45 gün sonra da seçime gidilirse önümüzde ki sezon da hiç bir şey beklememek lazım takımdan. Eylül bence daha mantıklı ha şimdi gitmiş ha eylül de 2 18 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferudun alikocun köpeği oldigunu biliyoruz hadi aslanım git kemiğini ye 15 1 Yanıtla
  • Mö19720202:
    ALİ KOÇ NE YAPSIN CEBİNDEN BİTON PARA VERDİ GERÇEK FENERLİ ALİ BAŞKAN AMA HOCA KONUSUNDA TERCİHLERİ YANLIŞTI İSMAİL KARTALA SABIR GÖSTERMELİYDİ JESUSA SABIR GÖSTERMWLİYDİ AMA BAŞKADA HATASI YOK ADAMIN BİRDE YANLIZ BIRAKILDI TABİKİ BİRLİK OLMAYINCA OLMUYO İŞTE.. 1 11 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    ali koç yeter da 9 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Neden Eylül sorusuna transferlerdeki kaymağı sıyırmak için diyebilirmiyiz 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git - Son Dakika
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