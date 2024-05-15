Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir röportajında kimseyle kavga etmeyeceklerini ancak kendisiyle kavga edenlere karşılık vereceğini söyledi. İstanbul'da yapılan röportajda Yıldırım, tartışmalı bir dönem geçiren başkanlık sürecini ve gelecekteki planlarını anlattı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
15.05.2024 16:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim.. - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?