Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti

Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi\'ni ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile görüşerek ilçenin spor altyapısı ve gençlerin spora teşviki konularında fikir alışverişinde bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini paylaşarak Mustafakemalpaşa'nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu. Ziyaretin sonunda Yıldırım ve Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

18.05.2024 16:45
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ikili, ilçenin spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında görüştü.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa'nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Kıymetli Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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