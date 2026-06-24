Aziz Yıldırım\'dan büyük bomba! Süper Lig\'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü. İddialara göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından ikinci santrfor transferi için Eldor Shomurodov'u değerlendiriyor.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, Shomurodov'un Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Özbek futbolcunun listenin üst sıralarında bulunduğu öne sürüldü.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Transfer sürecinde yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağı aktarılırken, Fenerbahçe'nin Shomurodov'u kadrosuna katabilmek için takas seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

İddialara göre sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'nun yer aldığı bir takas formülünü masaya koyabilir. Yönetimin ayrıca transferi tamamlamak adına bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğu öne sürüldü.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU YAKLAŞIM

Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Shomurodov transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi.