Azizhan Kaya ADD Racing Team'e Katıldı - Son Dakika
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Azizhan Kaya ADD Racing Team'e Katıldı

Azizhan Kaya ADD Racing Team\'e Katıldı

Başarılı ralli pilotu Azizhan Kaya, ADD Racing Team ile şampiyonluk hedefli yeni bir başlangıç yaptı.

05.11.2024 10:40
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Türkiye ralli dünyasının genç ve yetenekli ismi Azizhan Kaya, kariyerinde yeni bir adım atarak ADD Racing Team'e katıldı. Başarılarıyla dikkat çeken Kaya, bu anlaşmayla gözünü şampiyonluğa dikti.

ADD Racing Team takım sahibi Aydın Uluç, yeni transferleri Azizhan Kaya ile bir araya gelerek anlaşmayı imzaladı. 2020 yılından bu yana profesyonel olarak yarışan Kaya, 2022'de Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya ulaşmıştı. Süper Grup'ta dördüncü sezonuna adım atan Azizhan Kaya, bu yıl şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor. Geçmiş sezonlarda büyük rekabetin yaşandığı bu grupta 18 kupa kazanan Kaya, ADD Racing Team ile bu başarılarını şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

Kaya, transfer süreciyle ilgili olarak, "2025 sezonu için çok heyecanlıyız. Takım olarak güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz ve hedefimiz bir üst grup olan Maxi Grup'ta yarışabilmek. ADD Racing Team'in sunduğu proje ve hedefler beni fazlasıyla motive etti. Güçlü bir ekip ve doğru bir yolda olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azizhan Kaya ADD Racing Team'e Katıldı - Son Dakika

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