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B2-B3 Az Görenler Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarının fikstür çekimi yapıldı.

Eskişehir'de Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenecek olan B2-B3 Futsal 1. Lig 1. devre müsabakaları, fikstürü çekildi. Ligin açılış karşılaşmasında Çankaya Belediyesi GESK ile Gölcük ESK karşı karşıya gelecek. Fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyona katılan 8 takıma, görevli hakemlere ve gönüllülere teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sağladıkları büyük destekten dolayı minnettarlığını dile getiren Yıldırım, görme engelli sporcuların başarılarından büyük gurur duyduğunu ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yıldırım ayrıca müsabakaların Fair-Play ruhu içinde geçmesini temenni ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Ayhan Yıldırım, bu organizasyonun, engelli sporcuların yeteneklerini sergileyebilecekleri önemli bir platform olduğunu ve sporcuların adil bir rekabet ortamında mücadele etmelerinin önemli olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR