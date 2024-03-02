B2-B3 Az Görenler Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarının fikstür çekimi yapıldı.
Eskişehir'de Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenecek olan B2-B3 Futsal 1. Lig 1. devre müsabakaları, fikstürü çekildi. Ligin açılış karşılaşmasında Çankaya Belediyesi GESK ile Gölcük ESK karşı karşıya gelecek. Fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyona katılan 8 takıma, görevli hakemlere ve gönüllülere teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sağladıkları büyük destekten dolayı minnettarlığını dile getiren Yıldırım, görme engelli sporcuların başarılarından büyük gurur duyduğunu ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yıldırım ayrıca müsabakaların Fair-Play ruhu içinde geçmesini temenni ederek, tüm takımlara başarılar diledi.
Ayhan Yıldırım, bu organizasyonun, engelli sporcuların yeteneklerini sergileyebilecekleri önemli bir platform olduğunu ve sporcuların adil bir rekabet ortamında mücadele etmelerinin önemli olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde doktor adayı öğrenciler gerçekleştirilen aktiviteler ile derslerine motive oluyor.
Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı. Takımlar, sahaya 'Geleceğimiz Vergilerle Güvende' pankartıyla çıktı. Karşılaşma, gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca Bolu'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında YEDAM'dan hizmet alanların yaptığı eserler sergilendi.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarı final yarışlarıyla devam ediyor. Yarışlarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümerspor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor. Şampiyona yarın final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
FIBA'nın açıkladığı yeni dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada ilk 3 sıra değişmezken, ABD birinci, İspanya ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.
Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Programda konuşan yetkililer, amatör sporun gelişmesi ve başarıları için destek verdiklerini belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Infantino, mavi kartın asla olmayacağını söyledi ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu vurguladı. Mavi kart uygulaması önerisi IFAB tarafından ortaya atılmıştı ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında bu öneriden vazgeçilmesi muhtemel. Ayrıca toplantıda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak ve VAR uygulamasının futbol için vazgeçilmez olduğunu belirten Infantino, VAR'ın ilerlemeye devam edeceğini söyledi.
Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabeti olan Porto-Benfica derbisi yarın saat 23.30'da oynanacak. Lider Benfica, deplasmanda ezeli rakibi Porto'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Porto ise taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Maç, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.
Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Divan başkanlığına Hakan Orhan seçildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı. Ali Sürmen, veda konuşması yaparak Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti. Başkan adayları da konuşmalarını yaptıktan sonra oy verme işlemi başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerle bir araya geldi. Toplantılarda kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak konular ele alındı.
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