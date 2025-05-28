Baba-Kız Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Büyük Başarı - Son Dakika
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Spor

Baba-Kız Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Baba-Kız Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Büyük Başarı
28.05.2025 13:42  Güncelleme: 13:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Rümeysa Sam, Samsun'daki Okulsporları Bilek Güreşi Genç A Türkiye Şampiyonası'nda kızlar 75 kg kategorisinde birincilik elde ederken, antrenörü ve babası Fatih Sam da önemli madalyalar kazanarak başarılarına katkıda bulundu.

Samsun'da düzenlenen Okulsporları Bilek Güreşi Genç A Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden baba-kız, aldıkları madalyalarla ilçelerine büyük gurur yaşattı. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Sam ve antrenörü olan babası Fatih Sam, şampiyonada adeta fırtına gibi esti.

Samsun'da gerçekleştirilen Okulsporları Bilek Güreşi Genç A Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya ve Tavşanlı'yı temsil eden Rümeysa Sam, kızlar 75 kg kategorisinde göz dolduran bir performans sergiledi. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Bilek Güreşi Takımı sporcusu olan Rümeysa, sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu aynı zamanda sağ kolda da Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Sol kolda Türkiye şampiyonu olan Rümeysa Sam, "Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve bu sene okul sporlarında tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Bu süreçte babamla birlikte iyi bir şekilde hazırlandık. Öncesinde Türkiye Milli Takım seçmelerinde biraz yorulmuş olsak da elimizden geleni yaptık." dedi.

Hem antrenörü, hem de babası olan Fatih Sam, Bedensel Engelliler 80 kg kategorisinde mücadele etti. Fatih Sam, sol kolda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya, sağ kolda ise Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanarak kızının başarısına ortak oldu. Baba-kızın elde ettiği bu önemli dereceler, Tavşanlı'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Antrenör ve sporcu Fatih Sam, yaşadıkları sevinci şu şekilde aktardı;

"Tavşanlı Belediyespor Kulübü olarak 2022 yılında okul sporlarında başladığımız bu yolculukta önemli mesafeler katettik. Bu sene okul sporlarında gençler kategorisinde 75 kiloda Rümeysa Sam Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım seçmelerine de katıldık ve çeşitli dereceler elde ettik. Bedensel engelliler kategorisinde ise ben de madalya kazandım. Rümeysa, yıldızlar kategorisinden itibaren büyük bir gelişim gösterdi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları da bulunan Rümeysa'nın bu son başarısı bizleri çok mutlu etti." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Baba-Kız Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Büyük Başarı - Son Dakika

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