Baba, Oğluna Mini Futbol Sahası Yaptı

29.05.2026 09:42
İzmir'de Hüseyin Akıncı, oğlu Musab için evinin balkonunu mini futbol sahasına dönüştürdü.

İZMİR'de geceleri fırında, gündüzleri de işlettiği büfede çalışan Hüseyin Akıncı (40), futbolcu olma hayali kuran oğlu Musab Akıncı (10) için evlerinin balkonunu mini sahaya dönüştürdü. İşten geri kalan vaktinde oğluna antrenman yaptırdığını belirten Akıncı, "Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Hüseyin Akıncı, futbol tutkunu oğlu Musab Akıncı'nın hayallerine destek olmak için evinin balkonunu mini futbol sahasına çevirdi. Gece fırında, öğlene kadar da işlettiği unlu mamuller satış büfesinde çalışan Akıncı, kalan vaktini oğluyla antrenman yaparak geçiriyor. Eşi Meryem Başdaş Akıncı (36) ile birlikte oğlunun yeteneğini keşfettiklerini belirten Hüseyin Akıncı, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onun yanında olmaya karar verdik. Elimden geldiğince de destek verdim. Bir yandan kulüplere yazdırdım diğer yandan da kendimde çalıştırdım. Şu an oğlum, 1461 Trabzonspor Kulübü'nde oynuyor" dedi. Akıncı, evinin balkonuna yaptırdığı mini sahada bulunan antrenman araçlarının büyük bölümünü de kendisinin yaptığını belirtti.

'MARDİNLİYİZ AMA TRABZONSPOR TUTKUNUYUZ'

Her gün saat 03.50'de kalkıp çalıştığı fırına gittiğini belirten Akıncı, "Oğlum Musab da okulu olmadığı zamanlar gelip, bana yardım eder. Gündüz 12.00'ye kadar tüm gevrek, boyozlarımı sattıktan sonra gelip direkt Musab'la antrenman yaparız. Onun için evimizin balkonunu tamamen mini futbol sahasına çevirdim" dedi. Sadece balkonda değil sokakta, parkta ve uygun olan her yerde antrenman yaptıklarını belirten baba Akıncı, "Mardinli bir aileyiz ama Trabzonspor tutkunuyuz. Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'HAYALİM TRABZONSPOR'DA OYNAYAN FUTBOLCULARLA TANIŞMAK'

Hatice Hanım ilkokulunda 4'üncü sınıf öğrencisi olan Musab Akıncı da "Babam balkonu mini sahaya dönüştürürken çok heyecanlıydım. Çünkü bunu hayalimdi, çok istiyordum. Balkonu bana çevirirken ona bir de yardım ettim. Malzemeleri almaya birlikte gittik. Burada saatlerce vakit geçirebiliyorum. Kendisi benim aynı zamanda antrenörüm gibi. İşten gelip, beni saatlerce burada beni çalıştırıyor. İleri de iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Trabzonspor tutkunuyum. En büyük hayallerimden biri de Trabzonspor'da oynayan futbolcu ağabeylerimle tanışmak. İleride Lionel Messi gibi olmak ve Trabzonspor'da oynamak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

